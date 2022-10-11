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В Краснодаре митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий освятил Аллею российской славы

Общество
11.10.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-mitropolit-ekaterinodarskij-i-kubanskij-grigorij-osvyatil-alleyu-rossijskoj-slavy
Видео канала «Кубань 24»

На ней увековечены святые благоверные князья Александр Невский и Дмитрий Донской, а также полководцы Феодор Ушаков, Александр Суворов и Михаил Кутузов.

Идея создания этой галереи бюстов родилась год назад, а воплотить ее помогло региональное отделение Русского географического общества. Аллею российской славы расположили у храма Рождества Христова, которому в этом году исполнилось 30 лет. За эти годы на его территории также появились православная школа, детский дом, был открыт артезианский источник и даже молодежное кафе.

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