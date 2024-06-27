В Краснодаре мигрант до смерти избил собутыльника, дело передали в суд

Убийство произошло вечером 21 февраля на улице Уральской краевого центра.

По данным следствия, приезжий из Узбекистана выпивал со своим знакомым. В ходе застолья мужчины поссорились из-за того, что один их них оскорблял семью мигранта. В результате приезжий не менее трех раз ударил знакомого руками и ногами по голове, после чего вышел на улицу. Потерпевший скончался на месте происшествия в результате черепно-мозговой травмы.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. На период следствия обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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