Суд дал 9,5 лет жителю Кубани, забившему сожительницу костылем за угар из печи

Преступление произошло вечером 29 января в одном из домов на улице Набережной в поселке Рогачевском Калининского района. В июне суд вынес приговор в отношении 61-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве сожительницы.

По данным суда, мужчина поссорился со своей 70-летней сожительницей из-за неправильной топки печи, в результате чего в доме произошло задымление. Злоумышленник кулаком ударил женщину в грудь, избил ее металлическим костылем и шваброй, а затем руками задушил жертву.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия и об убийстве. Суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина убил пожилую сожительницу на Кубани из-за претензий о печном отоплении.