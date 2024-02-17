Мужчина убил пожилую сожительницу на Кубани из-за претензий о печном отоплении

Преступление произошло вечером 29 января в поселке Рогачевском Калининского района.

По версии следствия, 60-летний мужчина жил вместе с 69-летней женщиной в частном доме на улице Набережной. В тот вечер они начали ссориться. Пенсионерка высказала сожителю претензии по организации печного отопления в доме. За это мужчина ударил ее кулаком по голове. После этого во дворе он еще несколько раз ударил сожительницу различными предметами, а после этого задушил ее.

Мужчина признался правоохранителям в совершенном преступлении. На него завели уголовное дело об убийстве. Подозреваемого заключили под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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