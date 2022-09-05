В Краснодаре местный житель вынес из гипермаркета неоплаченный пылесос
Происшествия
05.09.2022 20:17
За сутки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в кражах из сетевых гипермаркетов в Прикубанском округе.
На Западном обходе 33-летний местный житель вынес из магазина пылесос. Перед этим он получил консультацию о товаре у менеджера и попросил запаковать технику. Затем он вышел из магазина с пылесосом, так и не оплатив его.
Еще два подобных факта произошли в магазине на улице Российской. Всех нарушителей задержали и передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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