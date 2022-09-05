В Краснодаре местный житель вынес из гипермаркета неоплаченный пылесос

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

За сутки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в кражах из сетевых гипермаркетов в Прикубанском округе.

На Западном обходе 33-летний местный житель вынес из магазина пылесос. Перед этим он получил консультацию о товаре у менеджера и попросил запаковать технику. Затем он вышел из магазина с пылесосом, так и не оплатив его.

Еще два подобных факта произошли в магазине на улице Российской. Всех нарушителей задержали и передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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