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В Краснодаре МЧС проводит рейды по соблюдению правил пожарной безопасности

Общество
13.10.2022 08:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-mchs-provodit-rejdy-po-soblyudeniyu-pravil-pozharnoj-bezopasnosti
Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники МЧС проводят обход по домам краснодарцев, чтобы проверить состояние электросчетчиков, проводки и отопительных приборов.

Профилактические рейды проходят по всей кубанской столице. Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Одно из простых и действенных средств, которое может спасти жизнь и здоровье, — датчики дыма. Уже около 5 тыс. квартир и домов горожан оборудованы этими приборами. Малообеспеченным и многодетным семьям их устанавливают сами спасатели.

Читайте также: все школы Краснодарского края отвечают требованиям пожарной безопасности.

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