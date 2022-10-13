В Краснодаре МЧС проводит рейды по соблюдению правил пожарной безопасности

Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники МЧС проводят обход по домам краснодарцев, чтобы проверить состояние электросчетчиков, проводки и отопительных приборов.

Профилактические рейды проходят по всей кубанской столице. Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Одно из простых и действенных средств, которое может спасти жизнь и здоровье, — датчики дыма. Уже около 5 тыс. квартир и домов горожан оборудованы этими приборами. Малообеспеченным и многодетным семьям их устанавливают сами спасатели.

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