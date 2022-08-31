МЧС: все школы Краснодарского края отвечают требованиям пожарной безопасности

Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники МЧС России закончили инспекцию кубанских школ и провели инструктаж с персоналом в преддверии 1 сентября.

Всего проведено более 1,5 тыс. таких визитов и свыше 2 тыс. пожарно-тактических учений с администрациями образовательных учреждений. В День знаний силы МЧС будут работать в режиме повышенной готовности.

В школах при участии пожарных планируется проведение уроков пожарной безопасности, где детям расскажут основные правила поведения, и практических тренировок.

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