МЧС: все школы Краснодарского края отвечают требованиям пожарной безопасности
Общество
31.08.2022 12:04
Сотрудники МЧС России закончили инспекцию кубанских школ и провели инструктаж с персоналом в преддверии 1 сентября.
Всего проведено более 1,5 тыс. таких визитов и свыше 2 тыс. пожарно-тактических учений с администрациями образовательных учреждений. В День знаний силы МЧС будут работать в режиме повышенной готовности.
В школах при участии пожарных планируется проведение уроков пожарной безопасности, где детям расскажут основные правила поведения, и практических тренировок.
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