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МЧС: все школы Краснодарского края отвечают требованиям пожарной безопасности

Общество
31.08.2022 12:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-vse-shkoly-krasnodarskogo-kraya-otvechayut-trebovaniyam-pozharnoj-bezopasnosti
Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники МЧС России закончили инспекцию кубанских школ и провели инструктаж с персоналом в преддверии 1 сентября.

Всего проведено более 1,5 тыс. таких визитов и свыше 2 тыс. пожарно-тактических учений с администрациями образовательных учреждений. В День знаний силы МЧС будут работать в режиме повышенной готовности.

В школах при участии пожарных планируется проведение уроков пожарной безопасности, где детям расскажут основные правила поведения, и практических тренировок.

Читайте также: у школ Краснодара в День знаний будут дежурить более 100 сотрудников ГИБДД.

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