В Краснодаре мать ночью оставила 5-летнего сына одного в квартире ради соседа

Инцидент произошел в ночь на 1 марта в многоквартирном доме на улице Павловской в поселке Калинино.

Жильцы многоэтажки сообщили в соцсетях, что маленького ребенка ночью оставили одного в квартире. Мальчик громко плакал, а соседи пытались успокоить его через дверь. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 33-летняя местная жительница оставила 5-летнего сына одного в квартире, чтобы сходить в гости к соседу по подъезду. На крики своего ребенка она не пришла.

Полицейские проверили материальные и жилищно-бытовые условия жизни семьи. Обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не обнаружили.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщину привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае завели дело на мать, оставившую 5 детей в холодном доме без еды. Преступление произошло 19 января в хуторе Бейсужек Павловского района. К счастью, никто из детей не пострадал.