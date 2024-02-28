На Кубани завели дело на мать, оставившую 5 детей в холодном доме без еды

Преступление произошло 19 января в хуторе Бейсужек Павловского района. К счастью, никто из детей не пострадал.

По версии следствия, в тот день местная жительница оставила пятерых своих детей без присмотра не несколько дней. Самому младшему из них 3 года, а самому старшему — 10. Она ушла из дома и пообещала вернуться через несколько часов, но выключила мобильный телефон и уехала в Брюховецкий район, где была четыре дня.

Дети находились в холодном помещении без продуктов. Их нашли в истощенном состоянии и направили в больницу для оказания медицинской помощи.

Мать вернулась домой только 22 января по требованию сотрудников полиции. Детей из семьи изъяли, сейчас они находятся в Ахтырском реабилитационном центре.

На их мать завели уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей по ст. 156 УК РФ. Органы опеки направили иск об ограничении женщины в родительских правах, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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