В Краснодаре будут судить мать, утопившую дочь в ванне из-за отсутствия денег

Преступление произошло 5 сентября в многоквартирном доме на улице Тепличной, 62/1 корпус 3.

По версии следствия, в тот день 36-летняя местная жительница решила убить свою 2-летнюю дочь. Сначала схватила подушку и плотно прижала ее к лицу девочки, пока та не потеряла сознание. После этого женщина положила еще живую дочь в ванну с водой. Спустя некоторое время девочка умерла. Мать самостоятельно сообщила в экстренные службы о случившемся.

Предварительно, причиной убийства дочери стало отсутствие денег. Женщина не работала и жила в съемной квартире. При этом, отец девочки перечислял ей деньги на содержание ребенка. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема и не страдает психическими расстройствами.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве, собрав достаточное количество доказательств. Подозреваемая полностью признала свою вину. Она продолжает находиться под стражей.

За убийство дочери местной жительнице грозит от 8 до 20 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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