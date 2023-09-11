В Краснодаре маршруты четырех трамваев изменили из-за неисправности на линии
Происшествия
11.09.2023 08:34
Движение трамваев № 3, 20, 21 и 22 изменили в 8:17 из-за неисправности на пересечении улиц Садовой и Красных Зорь.
Трамваи № 3 и 21 перенаправили через Дмитриевскую дамбу и Кооперативный рынок по своим маршрутам. Трамваи № 20 и 22 отправили в сторону улицы Славянской, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
В 8:20 восстановили движение по улице Садовой в сторону Петра Метальникова, в 8:32 — по улице Красных Зорь.
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