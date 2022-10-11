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В Краснодаре маршрутка с пассажирами врезалась в столб на улице Красной, есть пострадавшие

Происшествия
11.10.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-marshrutka-s-passazhirami-vrezalas-v-stolb-na-ulitse-krasnoj-est-postradavshie
Видео t.me/typodar

Авария произошла 11 октября в 15:15 на улице Красной.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что микроавтобус получил серьезные повреждения. На место прибыли медики скорой помощи и сотрудники полиции.

По предварительным данным, 64-летний водитель пассажирского рейсового микроавтобуса марки Hyundai ехал по маршруту № 21 — по улице Красной со стороны Бабушкина в сторону Одесской. Перед перекрестком он столкнулся с впереди едущим попутным автомобилем марки Nissan. После этого маршрутка наехала на бордюр и врезалась в фонарный столб.

«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 2 пассажирки маршрутки в возрасте 67 и 64 лет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии проводится проверка.

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