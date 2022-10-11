В Краснодаре маршрутка с пассажирами врезалась в столб на улице Красной, есть пострадавшие
Авария произошла 11 октября в 15:15 на улице Красной.
Видеозапись с места ДТП опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что микроавтобус получил серьезные повреждения. На место прибыли медики скорой помощи и сотрудники полиции.
По предварительным данным, 64-летний водитель пассажирского рейсового микроавтобуса марки Hyundai ехал по маршруту № 21 — по улице Красной со стороны Бабушкина в сторону Одесской. Перед перекрестком он столкнулся с впереди едущим попутным автомобилем марки Nissan. После этого маршрутка наехала на бордюр и врезалась в фонарный столб.
«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 2 пассажирки маршрутки в возрасте 67 и 64 лет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту аварии проводится проверка.
Читайте также: в Краснодаре прокуратура проверит организацию движения маршруток около новых школ.
- В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
- Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от платы за детсады
- В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?