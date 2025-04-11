В Краснодаре лжесиловики отобрали у прохожего деньги, угрожая расправой

В дежурную часть отдела полиции в Центральном округе обратился местный житель и сообщил о том, что его ограбили ночью на улице Гимназической в краевом центре.

По предварительным данным, к мужчине подошли двое неизвестных и представились сотрудниками наркоконтроля. Лжесиловики сказали, что проводят рейд. Злоумышленники обыскали одежду и рюкзак краснодарца и обвинили его в распространении наркотиков. После этого аферисты потребовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности и начали угрожать физической расправой. Мужчина испугался за свою жизни и перевел вымогателям 3 тыс. рулей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность одного из предполагаемых злоумышленников, им оказался ранее не судимый 22-летный мужчина. Подозреваемого задержали, в отделе он признался в преступлении и рассказал о том, что легкий способ получения денег ему предложил соучастник, с которым он познакомился накануне.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Личность и местонахождение второго подозреваемого устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в Краснодаре грабитель из Дагестана сорвал цепь с шеи друга на Красноармейской. С сообщением о грабеже в отдел полиции Центральном округа обратился местный житель. Молодой человек рассказал, что на улице Красноармейской знакомый сорвал с его шеи цепочку из золота стоимость около 100 тыс. рублей и скрылся.

Личность грабителя установили, им оказался 20-летний уроженец Дагестана. В полиции он признался в преступлении, сказал, что был пьян и вернул цепочку.

Подпишись, здесь всегда интересно.