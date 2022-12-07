В Краснодаре лучшим подарком на Новый год женщины назвали отпуск, а мужчины — деньги
Один из российских сервисов по поиску работы провел опрос и выяснил, о каком подарке больше всего мечтают жители столицы Краснодарского края.
Краснодарцы чаще всего мечтают получить в качестве новогоднего подарка деньги — 21%. По 15% голосов набрали отпуск и недвижимость. Получить в подарок новый девайс хотят 7% опрошенных, машину — 10%, новую одежду или аксессуар — 4%.
Еще 3% хотят, чтобы им подарили домашнее животное или ювелирные украшения. При этом мужчины чаще мечтают о деньгах и новых гаджетах, а женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.
В целом за два года предпочтения в новогодних подарках россиян поменялись: в 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас — деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020 году, 13% год назад и 15% — в этом году, сообщает пресс-служба SuperJob.
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