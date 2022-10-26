В Краснодаре Lexus наехал на бордюр и вылетел на трамвайные пути

Фото shanhai krasnodar

Авария произошла 26 октября на улице Московской в Музыкальном микрорайоне.

О произошедшей аварии в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что разбитая иномарка стоит на трамвайных путях.

«По предварительным данным, 34-летняя местная жительница ехала за рулем автомобиля марки Lexus по улице Московской со стороны улицы Солнечной в сторону улицы Петра Метальникова и наехала на бордюр. По словам очевидцев, причиной такого маневра легковушки стала едущая впереди машина, которая начала резко перестраиваться. Из-за этого Lexus изменил траекторию движения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы, ее доставили в больницу для оказания помощи. По факту аварии в полиции проводят проверку.

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