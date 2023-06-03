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В Краснодаре летом будут работать 6 ярмарок выходного дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-letom-budut-rabotat-6-yarmarok-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре летом будут работать 6 ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На летний режим работы ярмарки перешли из-за повышения температуры. В субботу, 3 июня в краевом центре с 8:00 работают шесть площадок. Торговля продлится до 15:00.

На ярмарках можно купить черешню, абрикосы, яблоки, клубнику, а также молодой картофель, огурцы и помидоры, морковь, молодой чеснок, морковь, кабачки, баклажаны и зелень.

Кроме этого, на прилавках можно найти мясные и сырные деликатесы, молочные и колбасные изделия, выпечку, сладости и мед.

Ярмарки расположены на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 26), Яцкова (возле дома № 11), Бургасской (возле дома № 31/1), Одесской (около дома № 48), и на Западном Обходе (возле дома № 34).

На всех ярмарках соблюдаются санитарные требования Роспотребнадзора и контролируется проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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