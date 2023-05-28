Диетолог рассказала, сколько черешни можно съедать за день

В России постепенно начинается сезон черешни. Этот продукт уже появился на прилавках рынков и многие россияне употребляют его в большом количестве, превышая допустимую суточную норму, сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

«Черешня полезна, она содержит витамин С, витамины группы B, калий, пищевые волокна. Средняя норма для взрослого человека в течения дня – 200-300 гр», — рассказала она.

По словам диетолога, чрезмерное употребление черешни приведет к набору лишнего веса. Кроме того, может появиться дискомфорт в органах пищеварительной системы, изменение стула и вздутие живота.

Врач отметила, что многие люди переедают черешней из-за того, что это сезонный продукт, который есть на прилавках в течение короткого времени. Однако она призвала всех соблюдать суточную норму этого продукта, сообщает радио Sputnik.

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