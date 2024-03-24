В Краснодаре легковушка въехала под фуру, из-за ДТП встали трамваи на Московской

Авария произошла днем 24 марта в районе пересечения улиц Московской и Жигулевской в Прикубанском районе Краснодара.

По словам очевидцев в соцсетях, легковой автомобиль въехал под фуру с прицепом, которая в момент аварии пересекала трамвайное полотно. На видеозаписи с места ДТП видно, что легковушка застряла под грузовиком.

По данным КТТУ, из-за аварии постороннего транспорта остановились трамваи. Маршруты № 15, 5, 8, 21 и 22 следовали до кольца на улице Солнечной. Также остановилось движение автобусов маршрута № 52.

В 15:25 движение на линии восстановили, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

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