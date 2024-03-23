Массовая авария перекрыла движение на Западном обходе в Краснодаре

ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и автобуса произошло вечером 23 марта на Западном обходе.

Очевидцы сообщают, что столкнулись пять машин. Одна полоса движения перекрыта легковушками, автобусом и автокраном.

Видео другого пользователя запечатлело автомобили экстренных служб. На месте работают спасатели и полиция.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», образовался затор протяженностью 2,33 км в сторону выезда из Краснодара.

По предварительным данным, около 19:19 водитель Opel двигался в сторону Немецкой Деревни. Он проехал по обочине и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Changan, автобусом ГАЗ, Priora и автокраном.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира в автобусе и четыре человека в Changan, из них двое детей, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: пассажир легковушки пострадал в массовом ДТП с 4 машинами под Краснодаром.