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Массовая авария перекрыла движение на Западном обходе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovaya-avariya-perekryla-dvizhenie-na-zapadnom-obhode-v-krasnodare
Массовая авария перекрыла движение на Западном обходе в Краснодаре
Фото yandex.ru/maps

ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и автобуса произошло вечером 23 марта на Западном обходе.

Очевидцы сообщают, что столкнулись пять машин. Одна полоса движения перекрыта легковушками, автобусом и автокраном.

Видео другого пользователя запечатлело автомобили экстренных служб. На месте работают спасатели и полиция.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», образовался затор протяженностью 2,33 км в сторону выезда из Краснодара.

По предварительным данным, около 19:19 водитель Opel двигался в сторону Немецкой Деревни. Он проехал по обочине и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Changan, автобусом ГАЗ, Priora и автокраном.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира в автобусе и четыре человека в Changan, из них двое детей, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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