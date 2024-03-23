Пассажир легковушки пострадал в массовом ДТП с 4 машинами под Краснодаром

Авария произошла 23 марта около 12:00 на 4 км трассы Южный подъезд к Краснодару в Адыгее.

По предварительным данным, водитель Toyota не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-21011, который двигался в попутном направлении.

От удара оба автомобиля выбросило на встречную полосу, где они столкнулись с Honda и ВАЗ-2107. В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗ-21011. Его доставили в больницу.

Движение на этом участке дороги не перекрывалось, но осложнено. Госавтоинспекция Тахтамукайского района проводит проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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