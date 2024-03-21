«Нива» протаранила иномарку с нигерийцем и опрокинулась на крышу в Краснодаре

ДТП произошло 21 марта около 13:20 на Ейском шоссе.

По предварительным данным, 25-летний житель Динского района за рулем «Нивы» двигался по Ейскому шоссе в сторону выезда из Краснодара. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen под управлением 47-летнего жителя Нигерии.

После этого «Нива» потеряла управление, врезалась в металлическое ограждение и опрокинулась. В результате аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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