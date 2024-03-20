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Легковушка врезалась в дерево в Кореновском районе, пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vrezalas-v-derevo-v-korenovskom-rajone-postradali-dva-cheloveka
Легковушка врезалась в дерево в Кореновском районе, пострадали два человека
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 19 марта около 6:00 в станице Платнировской на улице Третьякова.

По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем ВАЗ—2115 не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель и 20-летний пассажир легковушки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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