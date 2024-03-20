Легковушка врезалась в дерево в Кореновском районе, пострадали два человека
Происшествия
20.03.2024 12:25
Авария произошла 19 марта около 6:00 в станице Платнировской на улице Третьякова.
По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем ВАЗ—2115 не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадали водитель и 20-летний пассажир легковушки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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