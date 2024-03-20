Приезжий разбил окно чужой машины в дорожном конфликте в Краснодаре

Информация об инциденте на улице Колхозной распространилась в соцсетях 20 марта.

Житель Краснодара рассказал, что он двигался на своем автомобиле по улице Колхозной. На пешеходном переходе со встречной полосы выехал Mercedes. Произошло столкновение.

После этого, по его словам, разгневанный водитель Mercedes вышел из машины и выбил кулаком боковое окно чужой машины. Свои действия он сопровождал нецензурной бранью.

При этом инспекторы ДПС зафиксировали вину в ДТП за водителем Mercedes. По словам потерпевшего, ущерб превысил 20 тыс. рублей. Полиция Краснодара начала проверку.

«Установлен и опрошен гражданин, который допустил данные противоправные действия. Им оказался житель города Сальска Ростовской области», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За нарушение ПДД мужчину привлекли к административной ответственности. По окончании проверки по факту повреждения чужого автомобиля будет принято законное решение.

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