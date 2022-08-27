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В Краснодаре курсанты шифровального училища торжественно приняли присягу

Политика
27.08.2022 13:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-kursanty-shifrovalnogo-uchilishha-torzhestvenno-prinyali-prisyagu
В Краснодаре курсанты шифровального училища торжественно приняли присягу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Торжественная церемония принятия присяги курсантов Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко прошла 27 августа в парке 30-летия Победы.

«Поздравляю весь личный состав с принятием присяги нового поколения курсантов училища имени генерала армии Штеменко. Уверен, что Вы будете достойно хранить и преумножать славные боевые традиции учебного заведения, обеспечивать надежную защиту нашей Родины», – заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Всего военную присягу приняли более 400 человек шифровального училища.

КВВУ им. С.М. Штеменко является одним из старейших военных вузов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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