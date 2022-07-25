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В весенний призыв на службу в армию отправились 800 краснодарцев

Политика
25.07.2022 17:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-vesennij-prizyv-na-sluzhbu-v-armiyu-otpravilis-800-krasnodartsev
Видео канала «Кубань 24»

Итоги весенней призывной компании подвели в Краснодаре. Норму по новобранцам перевыполнили.

На службу в армию из краевой столицы отправились 800 молодых людей. Первые прибыли в части еще в конце мая. В краснодарском военкомате отметили — таких высоких показателей давно не было.

Ситуация изменилась благодаря усиленной работе по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Активно сегодня идет и пропаганда физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Свою роль в воспитании будущих защитников Отечества играют классы казачьей направленности, общественные объединения юнармейцев. Кроме того, в краевом центре проводится много массовых мероприятий в поддержку российских военных.

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