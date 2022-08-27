В Краснодаре курсанты летного училища торжественно приняли присягу

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Торжественная церемония по принятию военной присяги курсантами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова прошла 27 августа на Казачьей площади.

«Хочу пожелать курсантам с этого дня чувствовать себя настоящими защитниками своей страны, которые готовы к подвигам и большим прорывам в жизни. И пусть в любом стремлении вам сопутствует удача, а близкие люди искренне вами гордятся», – заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Всего присягу приняли более 300 курсантов летного училища.

КВВАУЛ им. А.К. Серова является единственный военным вузом России, где готовят военных летчиков. Среди выпускников училища: 137 Героев Советского Союза, 5 дважды Героев Советского Союза, 4 героя России, 8 летчиков-космонавтов и 38 Героев Вьетнама, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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