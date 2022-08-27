В Краснодаре курсанты летного училища торжественно приняли присягу
Торжественная церемония по принятию военной присяги курсантами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова прошла 27 августа на Казачьей площади.
«Хочу пожелать курсантам с этого дня чувствовать себя настоящими защитниками своей страны, которые готовы к подвигам и большим прорывам в жизни. И пусть в любом стремлении вам сопутствует удача, а близкие люди искренне вами гордятся», – заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.
Всего присягу приняли более 300 курсантов летного училища.
КВВАУЛ им. А.К. Серова является единственный военным вузом России, где готовят военных летчиков. Среди выпускников училища: 137 Героев Советского Союза, 5 дважды Героев Советского Союза, 4 героя России, 8 летчиков-космонавтов и 38 Героев Вьетнама, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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