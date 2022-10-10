В Краснодарском крае за выходные пять человек заблудились в лесу

Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Люди ушли в лес и дезориентировались в Апшеронском и Белореченском районах. Самостоятельно вернуться к своим автомобилям они не смогли, поэтому обратились за помощью к спасателям.

Так, 8 октября около станицы Пшехской заблудилась семья из трех человек. Спасатели вывели из леса женщину с ребенком. Мужчина вышел самостоятельно. Медицинская помощь семье не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Также двое грибников потерялись в лесу возле станицы Кабардинской. Спасатели отыскали их при помощи геолокации и вывели к машине. Помощь медиков им не понадобилась.

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