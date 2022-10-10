В Краснодарском крае за выходные пять человек заблудились в лесу
Происшествия
10.10.2022 20:06
Люди ушли в лес и дезориентировались в Апшеронском и Белореченском районах. Самостоятельно вернуться к своим автомобилям они не смогли, поэтому обратились за помощью к спасателям.
Так, 8 октября около станицы Пшехской заблудилась семья из трех человек. Спасатели вывели из леса женщину с ребенком. Мужчина вышел самостоятельно. Медицинская помощь семье не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Также двое грибников потерялись в лесу возле станицы Кабардинской. Спасатели отыскали их при помощи геолокации и вывели к машине. Помощь медиков им не понадобилась.
Читайте также: в Мостовском районе нашли тело 81-летней женщины, ушедшей в лес за шиповником.
Популярные новости
- Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
- Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
- На Керченской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?