В Краснодаре кот в кофейне стал причиной оперативного выезда группы быстрого реагирования

Фото t.me/ohrana_neva

Сигнал тревоги сработал в одной из кофеен на улице Седина. На место сразу выехала ГБР частного охранного предприятия.

Прибывшие на место охранники рассчитывали встретить в кофейне матерого преступника, но обнаружили только очаровательного милого кота. Он и стал причиной срабатывания сигнала тревоги на объекте.

«Пушистый нарушитель был пойман, накормлен и отпущен на волю», — сообщает охранное предприятие «Нева» в Telegram.

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