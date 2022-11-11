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В Краснодаре кот в кофейне стал причиной оперативного выезда группы быстрого реагирования

Происшествия
11.11.2022 12:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-kot-v-kofejne-stal-prichinoj-operativnogo-vyezda-gruppy-bystrogo-reagirovaniya
В Краснодаре кот в кофейне стал причиной оперативного выезда группы быстрого реагирования
Фото t.me/ohrana_neva

Сигнал тревоги сработал в одной из кофеен на улице Седина. На место сразу выехала ГБР частного охранного предприятия.

Прибывшие на место охранники рассчитывали встретить в кофейне матерого преступника, но обнаружили только очаровательного милого кота. Он и стал причиной срабатывания сигнала тревоги на объекте.

«Пушистый нарушитель был пойман, накормлен и отпущен на волю», — сообщает охранное предприятие «Нева» в Telegram.

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