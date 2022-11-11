В Краснодаре кот в кофейне стал причиной оперативного выезда группы быстрого реагирования
Происшествия
11.11.2022 12:30
Сигнал тревоги сработал в одной из кофеен на улице Седина. На место сразу выехала ГБР частного охранного предприятия.
Прибывшие на место охранники рассчитывали встретить в кофейне матерого преступника, но обнаружили только очаровательного милого кота. Он и стал причиной срабатывания сигнала тревоги на объекте.
«Пушистый нарушитель был пойман, накормлен и отпущен на волю», — сообщает охранное предприятие «Нева» в Telegram.
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