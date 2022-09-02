В Краснодаре коронавирусом переболели более 100 тыс. человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной. С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 101 тыс. 705 человек. Практически 88% от всех заболевших выздоровели.

Об этом сообщили 2 сентября на брифинге в мэрии.

«На сегодняшний день в краевом центре уровень вакцинации жителей позволяет говорить о сформированном коллективном иммунитете. Однако мы, как и прежде, напоминаем о приверженности к соблюдению базовых профилактических норм. Это гигиена, уборка и дезинфекция рабочего места», — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в Краснодаре по прежнему напряженная. В инфекционных стационарах лечатся 219 человек. При этом у инфицированных в большинстве случаев болезнь проходит в легкой форме.

Главный врач городской поликлиники № 7 Екатерина Устинова напомнила, что в Краснодаре стартовала прививочная кампания против гриппа. Также горожане по прежнему могут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19. Пункты вакцинации работают в будние и выходные дни.

«В нашем учреждении ежедневно от коронавируса вакцинируются более 150 человек. Мы провели анализ заболеваемости. В 97% выделили легкие и среднетяжелые формы заболевания. Благодаря этому анализу становится ясна необходимость вакцинирования», — сказала Устинова.

Актуальную информацию также можно получить в краевом чат-боте в Telegram, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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