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В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-konduktor-avtobusa-zastavila-passazhirku-zaplatit-za-detskuyu-kolyasku
В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
Кадр из видео t.me/krd_tipich

Инцидент произошел в автобусе № 2. Кондуктор потребовала от девушки двойную плату за проезд — кроме билета пришлось оплатить провоз детской коляски-велосипеда, в которой находился ребенок.

Видеозапись девушка выложила в соцсети. Она отметила, что плату за коляску с нее взяли впервые в жизни, и это противоречит закону. Кондуктор посоветовала прочитать в интернете правила перевозки.

Однако, согласно правилам, пассажир имеет право бесплатно провезти ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки и детскую коляску.

По словам девушки, она уточнила у кондуктора, пришлось бы ей дополнительно платить, если бы она ехала с объемной сумкой, которые сейчас в моде. Ответ был утвердительным.

По данному факту в МУП «КТТУ» организовали проверку.

В МУП «КТТУ» проведут проверку и дадут оценку действиям кондуктора по этому факту, написал МЦУ Краснодар в Telegram.

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