В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
Инцидент произошел в автобусе № 2. Кондуктор потребовала от девушки двойную плату за проезд — кроме билета пришлось оплатить провоз детской коляски-велосипеда, в которой находился ребенок.
Видеозапись девушка выложила в соцсети. Она отметила, что плату за коляску с нее взяли впервые в жизни, и это противоречит закону. Кондуктор посоветовала прочитать в интернете правила перевозки.
Однако, согласно правилам, пассажир имеет право бесплатно провезти ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки и детскую коляску.
По словам девушки, она уточнила у кондуктора, пришлось бы ей дополнительно платить, если бы она ехала с объемной сумкой, которые сейчас в моде. Ответ был утвердительным.
По данному факту в МУП «КТТУ» организовали проверку.
В МУП «КТТУ» проведут проверку и дадут оценку действиям кондуктора по этому факту, написал МЦУ Краснодар в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался.
- В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
- Фирма Галицкого узаконила построенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар»
- Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря
- Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки