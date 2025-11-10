В Краснодаре компания по переработке вторсырья внедрит бережливые технологии

Краснодарское предприятие «ТЭП» оптимизирует производственный процесс в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Отрасли переработки вторсырья важно дать мощный инструмент для роста, отметил и. о. министра экономики края Алексей Юртаев. Для этого действует федеральный проект по повышению производительности, благодаря которому компании работают эффективнее.

«Для них это не просто цифры в отчете, а реальный рычаг для расширения рынка и перехода на принципиально новые технологии. Мы активно поддерживаем таких лидеров, потому что их успех — это вклад в устойчивое развитие всего региона», — добавил Юртаев.

В качестве пилотного потока участники проекта выбрали линию сортировки макулатуры. На выбранном участке рабочая группа и эксперты РЦК начали оптимизацию производственного процесса. Специалисты провели картирование потока, хронометраж процессов и нашли проблемные места.

Компания выбрала несколько направлений для повышения эффективности работы. В первую очередь сотрудники фокусируются на выявлении первопричин дефектов. Для этого используют структурированные методы анализа, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

