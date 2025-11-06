Кубань вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Краснодарский край вошел в число регионов — лидеров по итогам 2024 года благодаря активному внедрению бережливых технологий и вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда».

Итоги объявили на форуме «Производительность 360» в Москве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что сейчас бережливые технологии внедряют почти 390 кубанских компаний, где трудятся более 74 тыс. человек.

«За весь период участники федерального проекта «Производительность труда» заработали свыше 146 млрд рублей чистой прибыли благодаря применению современных инструментов. Кроме того, экономика региона получила около 1,5 трлн рублей добавленной стоимости в 2020-2024 годах. Это результат системного внедрения бережливых технологий», — сказал Кондратьев.

На форуме «Производительность360» министр экономического развития РФ Максим Решетников вручил награду и. о. министра экономики Краснодарского края Алексею Юртаеву за первое место в номинации «Регион — лидер по производительности труда».

Кубань досрочно выполнила показатели нацпроекта «Производительность труда» в мае 2024 года, оказав адресную поддержку более 200 предприятиям. Основам бережливых технологий обучили свыше 4,5 тыс. сотрудников компаний и представителей региональных команд. Кроме того, в 2024 году РЦК получил статус отраслевого центра в сфере туризма.

Сейчас эксперты РЦК продолжают активно обучать команды специалистов не только на промпредприятиях, но и в социальном секторе региона. Внедрение современных инструментов помогает компаниям повышать конкурентоспособность, создавать новые рабочие места и укреплять экономический потенциал региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

