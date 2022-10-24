В Краснодаре ко Дню народного единства провели дворовый турнир по четырем видам спорта

Видео канала «Кубань 24»

Спортивный праздник организовали на улице Красной. Все желающие могли посоревноваться в игре в футбол, волейбол, настольный теннис и стритбол.

Перед началом соревнований участники размялись под музыку, также спортивный дух повысило выступление чирлидерш.

«Меня позвали друзья. Это отличная возможность лишний раз собраться вместе, поиграть, заняться чем-то интересным с друзьями», — сказал житель Краснодара Дмитрий Зверев.

Состязались несколько десятков человек. Для соревнований установили спортивное оборудование, перед турниром провели жеребьевку и пригласили опытных судей. Организатором мероприятия выступил депутат гордумы Андрей Арендаренко, сам он также участвовал в турнире. Спортивный праздник посвятили Дню народного единства.

«Командный вид спорта хорош тем, что он объединяет еще больше людей. Потому что здесь нужно и сыграть, и доверять друг другу, и понимать, и чувствовать. Потому что это доля секунды, это интуиция», — рассказал депутат Городской думы Краснодара Андрей Арендаренко.

Победители дворового турнира получили ценные подарки и призы. Андрей Арендаренко планирует сделать подобные соревнования традицией, а также приглашать на показательные выступления знаменитых спортсменов Кубани.

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