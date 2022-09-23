В Краснодаре ко Дню города презентовали книгу о градоначальниках начала XX века

Видео канала «Кубань 24»

Подарочное издание «Градоначальники. Краснодар» повествует о тех, кто управлял краевой столицей в 1920–1930 годы. Информацию о них исследователи собирали по крупицам.

За данными обращались в музей имени Фелицына, также использовали личные архивы родственников градоначальников.

«Помимо того, что удалось узнать новые имена, удалось и найти фотографии тех градоначальников, которые ранее были неизвестны. И процесс это достаточно долгий», — сообщила старший редактор издательства «Традиция» Алина Шевченко.

Первые экземпляры книги уже передали в школы и библиотеки Краснодара. Они помогут подробнее изучить историю управления краевым центром.

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