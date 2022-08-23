Книжный сервис Storytel с 1 октября станет недоступным в России

Фото pexels.com

Доступ к шведскому сервису электронных и аудиокниг будет открыт российским пользователям только до 30 сентября, после чего 1 октября приложение станет недоступно.

Клиентам сообщили, что деньги за неиспользованный период подписки вернут до 30 сентября.

«Если ваша подписка оплачена до 30 декабря, мы вернем вам деньги за три месяца исходя из вашего тарифного плана», — сказано в сообщении сервиса.

После прекращения работы иностранного приложения подписчики получат три месяца бесплатного доступа к книжному сервису «Литрес», сообщает РИА «Новости».

Читайте также: компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате.