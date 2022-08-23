Книжный сервис Storytel с 1 октября станет недоступным в России
Общество
23.08.2022 10:12
Доступ к шведскому сервису электронных и аудиокниг будет открыт российским пользователям только до 30 сентября, после чего 1 октября приложение станет недоступно.
Клиентам сообщили, что деньги за неиспользованный период подписки вернут до 30 сентября.
«Если ваша подписка оплачена до 30 декабря, мы вернем вам деньги за три месяца исходя из вашего тарифного плана», — сказано в сообщении сервиса.
После прекращения работы иностранного приложения подписчики получат три месяца бесплатного доступа к книжному сервису «Литрес», сообщает РИА «Новости».
Читайте также: компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
- КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений