В Краснодаре клиент автомойки избил работника за просьбу переставить велосипед

Инцидент произошел на автомойке самообслуживания за Западном обходе. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое мужчин что-то обсуждают. После один плюет в другого и начинается потасовка. Очевидцы рассказали, что подрались клиент и 62-летний сотрудник автомойки.

По словам работника, мужчина приехал на мойку, чтобы помыть велосипед. Конфликт разгорелся из-за просьбы не мыть велосипед у края разграничителя бокса, чтобы грязь не летела в чистую зону, где пылесосят и натирают автомобили. После непродолжительной словесной перепалки клиент плюнул в лицо работнику мойки, избил его и скрылся. Коллеги пострадавшего вызвали скорую и заявили в полицию.

Правоохранители начали проверку. Предварительно установлено, что работник мойки в ходе перепалки с клиентом переставил его велосипед, после чего мужчина плюнул в его сторону и нанес несколько ударов. Личность нарушителя устанавливается. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени нанесенного здоровью работника автомойки вреда. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: полиция установила участников драки возле бара «У Сани» в Анапе.

Подпишись, здесь всегда интересно.