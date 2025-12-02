Logo
Полиция установила участников драки возле бара «У Сани» в Анапе

Происшествия
Полиция установила участников драки возле бара «У Сани» в Анапе
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Потасовка возле бара на улице Тургенева произошла ночью 30 ноября. 

О произошедшем сообщили в полицию. К бару оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы. По прибытии на место полицейские проверили прилегающие территории, но не обнаружили участников драки.

Спустя время участников конфликта доставили в полицию, с ними работают участковые уполномоченные полиции. 

По результатам проверки полицейские дадут правовую оценку действиям всех участников происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на опубликованных кадрах видно, как мужчины и женщины с криками выбежали на проезжую часть дороги. Конфликт быстро перерос в драку. Несколько людей повалили на землю и начали избивать ногами. По словам очевидцев, все произошло около 2:00, участники потасовки были в состоянии опьянения.

