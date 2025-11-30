Полиция ищет участников драки возле бара «У Сани» в Анапе

О происшествии возле бара на улице Тургенева ночью 30 ноября рассказали местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчины и женщины с криками выбежали на проезжую часть дороги. Конфликт быстро перерос в драку. Несколько людей повалили на землю и начали избивать ногами. По словам очевидцев, все произошло около 2:00, участники потасовки были в состоянии опьянения.

О произошедшем сообщили в полицию. К бару оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы. По прибытии на место полицейские проверили прилегающие территории, но не обнаружили участников драки.

«Граждане, принимавшие участие в конфликте, устанавливаются. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

