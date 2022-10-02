В Краснодаре к забегу «Кросс Нации» присоединились свыше 1 тыс. человек

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Массовый забег прошел в краевой столице 2 октября. В мероприятии, посвященном Всероссийскому дню бега, приняли участие спортсмены и любители легкой атлетики Краснодара, края и других городов России.

Эстафета прошла Главной городской площади до ЗСК и обратно. В забеге участвовали более 1 тыс. человек. Мероприятие провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В забеге принял участие министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко. Он пробежал дистанцию в 5 тыс. м.

«Наш регион один из лидеров по количеству людей, систематически занимающихся спортом. С каждым годом количество участников «Кросса Наций» растет. По традиции в краевую столицу приезжают жители из многих муниципалитетов, этот год не стал исключением. Поздравляем всех победителей и ждем их и новых участником в следующем году», — сказал Тимченко.

Всего к марафону присоединились 511 мужчин и 489 женщин. Самому старшему участнику — 65 лет. «Кросс Наций» приобщает людей к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни. Забег проводят с 2004 года практически во всех регионах страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По итогам марафона победители и призеры получили памятные медали, дипломы и кубки Министерства спорта Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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