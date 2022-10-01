Три новых семьи: в Геленджике прошел забег невест

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Забег невест провели в курортном городе 1 октября в рамках ультрамарафона White Bride Ultra Gelendzhik 2022.

Участие в нем приняли не только девушки в белом, но и их избранники в костюмах. Вместе они преодолели дистанцию в 1 км.

«Три девушки — участницы забега невест на финише километровой дистанции сегодня услышали: «Ты станешь моей женой?» И молодые люди услышали в ответ: «Да!» — сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Специально для таких предложений организаторы заранее подготовили свадебную арку, чтобы парни могли в красивой обстановке сделать предложение своим возлюбленным.

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