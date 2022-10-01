Три новых семьи: в Геленджике прошел забег невест
Спорт
01.10.2022 16:41
Забег невест провели в курортном городе 1 октября в рамках ультрамарафона White Bride Ultra Gelendzhik 2022.
Участие в нем приняли не только девушки в белом, но и их избранники в костюмах. Вместе они преодолели дистанцию в 1 км.
«Три девушки — участницы забега невест на финише километровой дистанции сегодня услышали: «Ты станешь моей женой?» И молодые люди услышали в ответ: «Да!» — сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.
Специально для таких предложений организаторы заранее подготовили свадебную арку, чтобы парни могли в красивой обстановке сделать предложение своим возлюбленным.
Читайте также: в центре Краснодара 2 октября пройдет массовый забег «Кросс Нации».
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