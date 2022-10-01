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Три новых семьи: в Геленджике прошел забег невест

Спорт
01.10.2022 16:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-novyh-semi-v-gelendzhike-proshel-zabeg-nevest
Три новых семьи: в Геленджике прошел забег невест
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Забег невест провели в курортном городе 1 октября в рамках ультрамарафона White Bride Ultra Gelendzhik 2022.

Участие в нем приняли не только девушки в белом, но и их избранники в костюмах. Вместе они преодолели дистанцию в 1 км.

«Три девушки — участницы забега невест на финише километровой дистанции сегодня услышали: «Ты станешь моей женой?» И молодые люди услышали в ответ: «Да!» — сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Специально для таких предложений организаторы заранее подготовили свадебную арку, чтобы парни могли в красивой обстановке сделать предложение своим возлюбленным.

Читайте также: в центре Краснодара 2 октября пройдет массовый забег «Кросс Нации».

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