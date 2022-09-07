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В Краснодаре к началу отопительного сезона готовы 248 котельных

Общество
07.09.2022 09:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-gotovy-248-kotelnyh
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Это более 85% от их общего числа. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду полностью получили почти все многоэтажки краевого центра.

Накануне в мэрии провели совещание о ходе подготовки к похолоданию. В городе все лето велась модернизация тепловых и электрических сетей, систем водоснабжения. Представители ресурсоснабжающих организаций отметили, что наладили цепочки поставок комплектующих в условиях санкций. Импортные материалы и оборудование удалось заменить отечественными аналогами практически в полном объеме.

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