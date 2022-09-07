В Краснодаре к началу отопительного сезона готовы 248 котельных
Общество
07.09.2022 09:22
Это более 85% от их общего числа. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду полностью получили почти все многоэтажки краевого центра.
Накануне в мэрии провели совещание о ходе подготовки к похолоданию. В городе все лето велась модернизация тепловых и электрических сетей, систем водоснабжения. Представители ресурсоснабжающих организаций отметили, что наладили цепочки поставок комплектующих в условиях санкций. Импортные материалы и оборудование удалось заменить отечественными аналогами практически в полном объеме.
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