В Краснодаре к ликвидации последствий непогоды готовы 37 единиц спецтехники
По прогнозам синоптиков, в течении недели в Краснодаре ожидаются сильные дожди, кроме того, в ближайшие два дня прогнозируют мокрый снег.
Для ликвидации возможных подтоплений готовы 24 спецмашины и 13 мотопомп Службы спасения.
Управляющим компаниям рекомендовали заранее подготовиться к оперативному принятию мер на случай подтоплений придомовых территорий и подвалов.
За ситуацией на улицах круглосуточно следят Центр мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства и ЕДДС. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.
Горожанам рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае ЧС необходимо звонить 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили о сильных дождях, ветре и мокром снеге.