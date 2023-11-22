В Краснодаре к ликвидации последствий непогоды готовы 37 единиц спецтехники

По прогнозам синоптиков, в течении недели в Краснодаре ожидаются сильные дожди, кроме того, в ближайшие два дня прогнозируют мокрый снег.

Для ликвидации возможных подтоплений готовы 24 спецмашины и 13 мотопомп Службы спасения.

Управляющим компаниям рекомендовали заранее подготовиться к оперативному принятию мер на случай подтоплений придомовых территорий и подвалов.

За ситуацией на улицах круглосуточно следят Центр мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства и ЕДДС. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

Горожанам рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае ЧС необходимо звонить 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили о сильных дождях, ветре и мокром снеге.