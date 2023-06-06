В Краснодаре к ликвидации летних аварий на электросетях готовы около 65 бригад

В мэрии краевой столицы обсудили готовность основных поставщиков электроэнергии к сезону пиковых нагрузок.

«В летний период у нас максимальное потребление электричества. При нашей жаре аварии и отключения — большая проблема для жителей города. Нужно быть максимально готовыми к перегрузкам сетей», — подчеркнул глава Краснодара Евгений Наумов.

Он поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК тесно взаимодействовать с энергетиками и контролировать исполнение программ, направленных на повышение надежности системы электроснабжения.

Также к лету на основных подстанциях заменили трансформаторы и модернизировали кабельные линии. На случай аварий к их ликвидации готовы одномоментно приступить около 65 бригад, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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