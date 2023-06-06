Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре к ликвидации летних аварий на электросетях готовы около 65 бригад

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-k-likvidatsii-letnih-avarij-na-elektrosetyah-gotovy-okolo-65-brigad
В Краснодаре к ликвидации летних аварий на электросетях готовы около 65 бригад
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В мэрии краевой столицы обсудили готовность основных поставщиков электроэнергии к сезону пиковых нагрузок.

«В летний период у нас максимальное потребление электричества. При нашей жаре аварии и отключения — большая проблема для жителей города. Нужно быть максимально готовыми к перегрузкам сетей», — подчеркнул глава Краснодара Евгений Наумов.

Он поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК тесно взаимодействовать с энергетиками и контролировать исполнение программ, направленных на повышение надежности системы электроснабжения.

Также к лету на основных подстанциях заменили трансформаторы и модернизировали кабельные линии. На случай аварий к их ликвидации готовы одномоментно приступить около 65 бригад, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: главы Сочи и Краснодара вошли в топ-20 национального рейтинга мэров.

Статьи
Рак шейки матки: симптомы, лечение, профилактика
Рак шейки матки: симптомы, лечение, профилактика
Прорыв Каховской ГЭС: что известно о разрушении
Прорыв Каховской ГЭС: что известно о разрушении
Что есть, чтобы отрастить крепкие ногти
Что есть, чтобы отрастить крепкие ногти
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 июня
Почему стоит есть зеленый лук, даже если не хочется
Почему стоит есть зеленый лук, даже если не хочется
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях