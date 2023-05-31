Главы Сочи и Краснодара вошли в топ-20 национального рейтинга мэров

По итогам исследования за апрель-май мэр Сочи Алексей Копайгородский занял третье место рейтинга, глава Краснодара Евгений Наумов — на 14 позиции.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе досталось главе Казани Ильсуру Метшину. Закрыл тройку лидеров мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Эксперты отметили, что глава курортного города продолжает демонстрировать устойчивость позиций рейтинге. По их мнению, это связано с поддержанием политической и социально-экономической стабильности во вверенном ему городе.

«В городе-курорте внедрен инновационный механизм оперативного управления и контроля реализации проектов. По поручению градоначальника Алексея Копайгородского с 2023 года все реализуемые проекты объединены в городской календарь ввода объектов. Интерактивная версия документа размещена на официальном сайте администрации Сочи. В него включены объекты строительства, мероприятия по ремонту социальных объектов и переселению граждан из аварийного фонда, благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, а также 320 наказов избирателей. Источники финансирования — не только местный бюджет, но и инвестиции, национальные проекты, государственные программы, а также социальное партнерство. Всего на данный момент на сопровождении администрации Сочи находится 44 крупных инвестпроекта в различных сферах, они привлекут в экономику более 406 миллиардов рублей и обеспечат свыше 22 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее число инвестиционных проектов (26) планируется реализовать в санаторно-курортной отрасли», — рассказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Мэр Краснодара Евгений Наумов занял 14 место в рейтинге. Эксперты отмечают, что он, как коренной житель города, хорошо знает о «болевых точках» кубанской столицы. К ним относятся автомобильные пробки, вопросы ЖКХ и обманутых дольщиков, точечная застройка.

«Он отлично знает болевые точки города, и как необходимо действовать, чтобы Краснодар продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика, социальная сфера, без перебоев работали предприятия, а жизнь людей становилась комфортнее. Глава города регулярно встречается с горожанами и общественниками. Предпочитает непротокольные встречи в неформальной обстановке, доверительные беседы с краснодарцами», — отметил Малькевич.

Отмечается, что наибольшее внимание Наумов уделяет развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Также Краснодар в настоящее время является лидером на Кубани по масштабам социальной стройки. Продолжается активная работа по достройке проблемных домов.

«Глава города намерен навсегда перевернуть страницу истории обманутых дольщиков Краснодара. Для этого он регулярно собирает тех, кто взял на себя обязательства по достройке проблемных домов, а также общается с дольщиками и застройщиками на строительных площадках. Только за последний месяц в Краснодаре стало на пять проблемных ЖК меньше. В ближайшее время больше 350 краснодарцев получат ключи от своих квартир», — уточнил политолог.

Помимо этого важным направление работы Наумова эксперты назвали развитие дополнительного образования, досуга детей и молодежи. Кроме того, по инициативе Наумова администрация Краснодара взяла шефство над одной из именных «краснодарских» воинских частей в зоне СВО.

«В апреле глава Краснодара несколько дней лично провел на передовой вместе с нашими земляками, познакомился с командиром этой военной базы. Таких подшефных частей в зоне СВО у Краснодара несколько. Представители администрации Краснодара регулярно направляют грузы помощи, приезжают и лично поддерживают ребят. Мэр Краснодара оказывает необходимую помощь буквально в телефонном режиме, причем 24/7», — цитирует Малькевича пресс-служба Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Читайте также: Краснодарский край занял восьмое место в десятке регионов России по развитию за 2022 год.