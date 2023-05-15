Краснодарский край занял восьмое место в десятке регионов России по развитию за 2022 год

Рейтинг регионов по социально-экономическому развитию по итогам 2022 года составили эксперты агентства «РИА Рейтинг».

В исследовании учли объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, отношение доходов населения к стоимости товаров и услуг, уровень безработицы, продолжительность жизни и другие показатели.

В лидеры рейтинга вышли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. У этих городов более 80 баллов.

Краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров. Кубань сохранила 8-е место и набрала 67,148 баллов. В 2021 году Краснодарский край также занимал 8-е место (67,102 балла), сообщает РИА «Новости».

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