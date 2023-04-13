Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край в марте возглавил рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-v-marte-vozglavil-rejting-regionov-po-chislu-upominanij-v-smi-v-kontekste-natsproektov
Краснодарский край в марте возглавил рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом говорится в исследовании «Медиалогии».

Краснодарский край сохранил за собой первую строчку рейтинга, которую занимал по итогам 2022 года и января 2023 года. В марте Краснодарский край стал лидером по числу упоминаний в СМИ в новостях о реализации нацпроектов — 7,4 тыс. сообщений.

Чаще всего в марте СМИ писали о создании 14 туристических маршрутов по местам памяти воинской славы, строительстве дорог на Кубани, а также о планах региона по возведению более 40 спортивных объектов в текущем году.

На втором месте по упоминаемости в марте находится Свердловская область (6 тыс. сообщений). Тройку лидеров замыкает Московская область (5,9 тыс. сообщений), сообщает ТАСС.

Читайте также: Краснодарский край в феврале возглавил рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов.

Статьи
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Как подружиться с коллегами и поладить с начальством на работе
Как подружиться с коллегами и поладить с начальством на работе
Какова вероятность смерти от ветрянки у взрослого?
Какова вероятность смерти от ветрянки у взрослого?
Что посмотреть в выходные: пять новых российских сериалов и фильмов 2023 года
Что посмотреть в выходные: пять новых российских сериалов и фильмов 2023 года
5 новых российских сериалов 2023 года
5 новых российских сериалов 2023 года
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  2. Мужчина получил ожоги в результате хлопка с пожаром в магазине Геленджика
  3. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
  6. В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях