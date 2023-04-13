Краснодарский край в марте возглавил рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов
Об этом говорится в исследовании «Медиалогии».
Краснодарский край сохранил за собой первую строчку рейтинга, которую занимал по итогам 2022 года и января 2023 года. В марте Краснодарский край стал лидером по числу упоминаний в СМИ в новостях о реализации нацпроектов — 7,4 тыс. сообщений.
Чаще всего в марте СМИ писали о создании 14 туристических маршрутов по местам памяти воинской славы, строительстве дорог на Кубани, а также о планах региона по возведению более 40 спортивных объектов в текущем году.
На втором месте по упоминаемости в марте находится Свердловская область (6 тыс. сообщений). Тройку лидеров замыкает Московская область (5,9 тыс. сообщений), сообщает ТАСС.
Читайте также: Краснодарский край в феврале возглавил рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов.
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Мужчина получил ожоги в результате хлопка с пожаром в магазине Геленджика
- Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
- Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
- В Сочи представили новую модель автомобиля Lada