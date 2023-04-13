Краснодарский край в марте возглавил рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов

Об этом говорится в исследовании «Медиалогии».

Краснодарский край сохранил за собой первую строчку рейтинга, которую занимал по итогам 2022 года и января 2023 года. В марте Краснодарский край стал лидером по числу упоминаний в СМИ в новостях о реализации нацпроектов — 7,4 тыс. сообщений.

Чаще всего в марте СМИ писали о создании 14 туристических маршрутов по местам памяти воинской славы, строительстве дорог на Кубани, а также о планах региона по возведению более 40 спортивных объектов в текущем году.

На втором месте по упоминаемости в марте находится Свердловская область (6 тыс. сообщений). Тройку лидеров замыкает Московская область (5,9 тыс. сообщений), сообщает ТАСС.

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