Краснодарский край в феврале возглавил рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов

По данным исследования «Медиалогии», в феврале в контексте нацпроектов Кубань стала самым упоминаемым регионом с результатом 6 тыс. сообщений. Также в первой тройке оказались Московская и Свердловская области.

Краснодарский край сохранил за собой первую строчку рейтинга, которую занимал по итогам 2022 года и января 2023 года. Чаще всего в СМИ писали об инвестициях в развитие туризма, планах по расселению 838 аварийных квартир и строительству 19 школ до конца текущего года.

С результатом в 5,2 тыс. сообщений второе место заняла Московская область. Наиболее интересными для журналистов темами стали покупка с начала прошлого года около 6 тыс. единиц медтехники, рекультивация в 2023 году полигона бытовых отходов «Ядрово» и открытие детсада на 400 мест.

На третьей строчке с результатом 4,7 тыс. сообщений по итогам февраля оказалась Свердловская область. Больше всего СМИ писали о выделении 589 млн рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», о запуске в текущем году двух комплексов по приему коммунальных отходов. А также журналистам были интересны планы по ремонту 84 км дорог, сообщает ТАСС.

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