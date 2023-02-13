Краснодарский край занял 5 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству жизни, изучив 67 показателей, отражающих различные аспекты условий жизни людей, а также ситуацию в социальной сфере. На основе этих данных для каждого субъекта РФ рассчитали рейтинговый балл.

Лидером страны по качеству жизни ожидаемо стала Москва, набрав 82,9 баллов. На втором месте Санкт-Петербург — 82,3 баллов, на третьем Московская область — 78,1 баллов. На четвертом месте Татарстан 72,1 балла.

Краснодарский край занял 5 место рейтинга, набрав 71,1 балл. Ростовская область на 15 месте с 61,3 баллами, Адыгея на 22 месте — 58 баллов, Ставропольский край на 25 месте — 57,3 балла, Волгоградская область на 42 месте — 51,7 баллов, Астраханская область на 66 месте 44,1 балл.

Последние места рейтинга регионов по качеству жизни заняли: Тыва — 23,7 балла, Ингушетия — 31,2 балла, Еврейская автономная область — 31,6 балла, Забайкальский край — 31,9 балла и Бурятия — 34,5 баллов, сообщает РИА «Новости».

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