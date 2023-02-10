Кубань в январе возглавила рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов
По данным исследования «Медиалогии», в январе в контексте нацпроектов в СМИ чаще всего упоминали Краснодарский край, Московскую и Волгоградскую области.
Краснодарский край возглавил рейтинг регионов с результатом в 5,6 тыс. сообщений. Чаще всего в СМИ упоминали финансирование нацпроектов в 2023 году, а также реализацию нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».
Серебро рейтинга досталось Московской области. Регион показал результат в 4,5 тыс. сообщений. Наиболее популярной стала тема итогов рекультивации полигона «Съяново». Также журналисты писали о планах по открытию до конца года движения на 24 новых дорожных объектах и закупке медоборудования для детских больниц и перинатальных центров.
Закрыла тройку лидеров Волгоградская область с результатом 4,3 тыс. сообщений. Основными темами стали индексация размера маткапитала, планы по обновлению автобусного парка Волгограда и по открытию реабилитационного центра для перенесших инсульт, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубань в 2022 году стала самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов.
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