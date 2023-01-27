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Кубань в 2022 году стала самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-v-2022-godu-stala-samym-upominaemym-v-smi-regionom-v-kontekste-natsproektov
Кубань в 2022 году стала самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов
Фото Andrys, pixabay.com

За 2022 год Краснодарский край показал результат в более чем 79 тыс. сообщений. В топ-3 самых упоминаемых регионов вошли Нижегородская и Московская области.

Согласно исследованию «Медиалогии», все они занимали лидирующие позиции на протяжении всего года, лишь иногда уступая другим регионам.

Краснодарский край в контексте нацпроектов упоминался в СМИ более 79 тыс. раз. Чаще всего писали о выдаче кредитов предприятиям МСП, строительстве 5 предприятий обращения с бытовыми отходами с инвестициями в 23 млрд рублей, а также о получении 10 компаниями Кубани субсидии на возмещение части затрат на модернизацию производства от Минсельхоза РФ.

Вторую строчку рейтинга с результатом 62,3 тыс. сообщений заняла Нижегородская область. Наиболее интересными для СМИ были темы о получении регионом более 640 млн рублей в 2023 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сохранение лесов по нацпроекту «Экология», а также расширение с 2023 года региональной программы по привлечению кадров в медицинскую сферу.

С результатом в 61,5 тыс. сообщений тройку лидеров замкнула Московская область. Чаще всего в СМИ писали о планах по строительству 220 новых комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Также журналистов интересовало получение медорганизациями более 800 единиц оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» и начало онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в 2023 году, сообщает ТАСС.

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